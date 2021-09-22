Карта распространения коронавируса на 22 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус обнаружили у 136 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 22 сентября в Удмуртии коронавирусом подтвердился у 231 человека. 18 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 931 (+136)
Сарапул – 1 971 (+16)
Кезский район – 554 (+16)
Можга – 2 607 (+15)
Селтинский район – 455 (+11)
Игринский район – 1 265 (+8)
Малопургинский район – 613 (+5)
Юкаменский район – 473 (+5)
Сюмсинский район – 594 (+5)
Можгинский район – 613 (+3)
Завьяловский район – 2 306 (+2)
Алнашский район – 793 (+1)
Вавожский район – 460 (+1)
Камбарский район – 501 (+1)
Каракулинский район – 312 (+1)
Кизнерский район – 511 (+1)
Киясовский район – 391 (+1)
Сарапульский район – 565 (+1)
Увинский район – 1 725 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 636 (+1)
Глазов – 2 411
Шарканский район – 835
Балезинский район – 915
Воткинск – 2 179
Воткинский район – 614
Глазовский район – 472
Дебесский район – 370
Ярский район – 364
Красногорский район – 527
Граховский район – 365
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