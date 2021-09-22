Карта распространения коронавируса на 22 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус обнаружили у 136 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 22 сентября в Удмуртии коронавирусом подтвердился у 231 человека. 18 человек скончались, 135 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 931 (+136)

Сарапул – 1 971 (+16)

Кезский район – 554 (+16)

Можга – 2 607 (+15)

Селтинский район – 455 (+11)

Игринский район – 1 265 (+8)

Малопургинский район – 613 (+5)

Юкаменский район – 473 (+5)

Сюмсинский район – 594 (+5)

Можгинский район – 613 (+3)

Завьяловский район – 2 306 (+2)

Алнашский район – 793 (+1)

Вавожский район – 460 (+1)

Камбарский район – 501 (+1)

Каракулинский район – 312 (+1)

Кизнерский район – 511 (+1)

Киясовский район – 391 (+1)

Сарапульский район – 565 (+1)

Увинский район – 1 725 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 636 (+1)

Глазов – 2 411

Шарканский район – 835

Балезинский район – 915

Воткинск – 2 179

Воткинский район – 614

Глазовский район – 472

Дебесский район – 370

Ярский район – 364

Красногорский район – 527

Граховский район – 365

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