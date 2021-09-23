Житель Ижевска победил в мировых соревнованиях по кикбоксингу

Юный спортсмен планирует повторить успех. Фото: министерство спорта Удмуртии

12-летний ижевчанин Максим Соболев победил в 26 Кубке Мира по кикбоксингу в Будапеште. Соревнования проходили с 16 до 19 сентября 2021 года. В мероприятии участвовало более 3000 спортсменов из 45 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта республики.

Ижевчанина отнесли в весовую категорию 42 и 47 кг. В рамках Кубка Мира Максим соревновался в восьми поединках, в каждом из которых мальчик победил. Стаж Соболева в спорте составляет пять лет, в течение которых юный спортсмен тренируется в Клубе единоборств. Его тренером выступает Мнацакан Чобанян.

В 2021 году Максим стал Чемпионом Удмуртии, Приволжского федерального округа, России, а также обладателем Кубка Мира. Сейчас спортсмен планирует повторить собственный успех.

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