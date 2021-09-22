Матч Кубка России по футболу «Зенит-Ижевск» - ЦСКА будут транслировать на федеральном канале

На стадион допустят всего 2,5 тыс. болельщиков. Фото: Сергей Грачев

Завтра, 23 сентября, в 15:15 в Ижевске начнется матч группового этапа Кубка России – местный «Зенит» примет московский ЦСКА. Прямая трансляция встречи внесена программу телепередач на федеральном канале «МАТЧ ТВ».

Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе на стадион «Зенит» допустят не более 2 500 болельщиков.

В первом матче группового этапа Кубка ижевчане уступили «Металлургу» из Липецка. Стоит также отметить, что «Зенит» проиграл во всех 9 встречах нового сезона Первенства ФНЛ и находится на последнем месте в таблице с разницей забитых и пропущенных мячей 4-18.

В прошедшем туре РПЛ ЦСКА одержал победу над московским «Спартаком». Шестикратный чемпион России и семикратный обладатель Кубка занимает в таблице 7-ю строчку.

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