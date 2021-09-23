Юная ижевчанка обошла 4 гроссмейстеров в шашках

Она тренируется в столице Удмуртии. Фото: администрация Ижевска
11-летняя Маргарита Федорова победила в соревнованиях Кубка России по шашкам. Мероприятие проходило в Сочи. Об этом сообщила администрация города.
Юной участнице удалось обойти четырех гроссмейстеров и выйти в победители турнира по молниеносной игре в стоклеточные шашки.
Девочка тренируется в Школе шашек имени Алексея Чижова в Ижевске под руководством тренеров Александра Льдокова и Александра Шляпникова.
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