Юная ижевчанка обошла 4 гроссмейстеров в шашках

Она тренируется в столице Удмуртии. Фото: администрация Ижевска

11-летняя Маргарита Федорова победила в соревнованиях Кубка России по шашкам. Мероприятие проходило в Сочи. Об этом сообщила администрация города.

Юной участнице удалось обойти четырех гроссмейстеров и выйти в победители турнира по молниеносной игре в стоклеточные шашки.

Девочка тренируется в Школе шашек имени Алексея Чижова в Ижевске под руководством тренеров Александра Льдокова и Александра Шляпникова.

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