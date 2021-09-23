«Скорбим вместе с вами»: день траура по погибшей в Перми девушке объявили в одном из районов Удмуртии

Анна погибла 20 сентября во время стрельбы в Перми. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

23 сентября 2021 года объявлен день траура в Камбарском районе по погибшей уроженки городо Камбарка Анны Айгельдиной. Об этом сообщает администрация города в социальной сети «ВКонтакте».

Анна стала одной из шести жертв пермского стрелка 20 сентября этого года. Первокурсник пришел на территорию вуза с дробовиком и начал стрелять по людям. 24 человека ранены, некоторые из них доставлены на лечение в Москву. По неподтвержденным данным, сам стрелок родом из Удмуртии, город Глазов.

Знакомые девушки задаются вопросом, почему Анна, окончившая университет, оказалась в тот роковой день в вузе.

Девушке было 26 лет. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

Администрация Камбарского района оказала помощь в организации похорон, а также выделит семье погибшей материальную помощь.

«Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», Администрация Камбарского района глубоко скорбят по поводу трагической гибели Анны Александровны Айгельдиной и выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшей. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении.

Редакция соболезнует родным и близким погибшей девушки.

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