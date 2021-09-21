«Мы не понимали, как она там оказалась»: жительница Удмуртии погибла от рук стрелка в Перми

Анна погибла от рук пермского стрелка 20 сентября 2021 года. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

20 сентября в Перми погибли шесть человек. Среди них оказалась жительница Удмуртии, 26-летняя Анна. Знакомые до сих пор не могут поверить в случившееся. Некоторые из них не понимают, как она оказалась в вузе в тот трагический день.

Корреспондент «Комсомолки» связалась с людьми, которые знали Аню лично.

Приехала за документами?

Умница, спортсменка, активистка – такой запомнили погибшую Аню студенты Пермского вуза, в котором она окончила магистратуру. По словам знакомых, девушка отучилась на химика и собиралась переехать в Ижевск, но передумала и осталась в Камбарке. Работала на местном заводе.

Когда СМИ обнародовали списки погибших, Ирина (имя изменено прим.ред) не могла поверить своим глазам. Среди шести имен она нашла фамилию своей подруги Ани, только одна буква отличалась. Но что девушка из Удмуртии могла делать в Перми? Да еще и в вузе, который она окончила? Может, это ошибка?

«Мы до последнего надеялись, что фамилии все-таки просто похожи. Но оказалось, что букву в фамилии перепутали», – вспоминает Ирина.

Примерно с 10:30 Анна не появлялась в социальных сетях, не отвечала на звонки и сообщения. Ирина и другие знакомые девушки не могли поверить, что погибла именно их Аня, и пытались связаться с ее родственниками – узнать, где она.

«Мы все уже промониторили. Потом удалось выйти на связь с ее молодым человеком, он подтвердил, что она закончила университет и вернулась в Удмуртию. И мы не понимали, как она она там оказалась [в Перми]. Судя по информации, которая до меня дошла – она просто приехала за документами в этот день в университет. Насколько это достоверно, я не могу сказать».

Анна Айгельдина погибла в Перми 20 сентября 2021 года. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

Ирина и Аня не виделись порядка двух лет, но были в курсе жизни друг друга – просматривали фотографии и сторис в «Инстаграм». Известие о ее гибели стало страшным ударом для девушки.

«Было отрицание, не хотелось верить, что это Аня. Девочки, которые пытались выйти на связь с родственниками, писали, что не верится до последнего. Только сегодня начинает приходить осознание того, что все это правда. Но до конца в голове все еще не укладывается. Не хочется в это верить абсолютно».

Ирина поделилась с нами историей своей дружбы с Аней. Среди главных воспоминаний – как девушки вместе занимались спортом.

«С Аней мы познакомились на лыжной базе Перми и ходили вместе на тренировки по лыжным гонкам. Выступали вместе за университет в одной команде. <...> Аню было приятно видеть в составе нашей команды по лыжным гонкам. Понимала, что такой человек всегда поможет. Как член команды она была незаменима». Ирина поделилась с нами историей своей дружбы с Аней. Среди главных воспоминаний – как девушки вместе занимались спортом.

Девушка уточнила, что училась с Аней на разных факультетах, и на внутренних соревнованиях каждый выступал за свой. Несмотря на соперничество, девушка всегда переживала за другую команду: «Она нас поддерживала, помогала. Стояла на трассе и кричала, чтобы мы скорее пробежали, подбадривала нас.<...> И ей свойственно… Я могла поделиться каким-то собственными переживаниями и знала, что она не пойдет рассказывать кому-то другому о том, чем я с ней поделилась».

Узнал Аню на записи с камер

Андрей (имя изменено прим. ред), одногруппник Ани, также считает, что в тот день девушка пришла за документами.

«Когда стрелка задержали и появились первые записи с камер видеонаблюдения, я посмотрел их и увидел, как она шла по тому самому переходу с кипой бумаг. Я думаю, она забирала документы, свой диплом бакалавра. И случайно нарвалась на этого человека. У меня такая версия».

Кажется, никто не знал, что Аня будет в вузе. Как и Ирина, он до последнего не хотел верить опубликованным спискам погибших и пытался выйти с ней на связь.

«Я сам в этот день сильно опаздывал в университет. Когда мне сказали не ехать совсем (я поступил в аспирантуру и работаю там же), я стал просто следить за списками пострадавших-погибших, и увидел среди всех прочих Анну, но фамилия была сильно исковеркана. И возраст менялся в разных списках, видимо, впопыхах кто-то писал. И мы до последнего надеялись, что это не она. Я как увидел, что фамилия похожа на Анину, сразу начал писать ей, обзвонил всех ее подруг, чтобы они звонили и узнали, жива ли она. Но она уже трубку не брала и последний раз выходила «ВК» (социальная сеть прим. ред.) в 10:56. Конечно, у нас уже были плохие подозрения на этот счет».

Скорее всего, в тот день Аня пришла в Пермский вуз за документами. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

Во время разговора Андрей рассказал, что он общался с Аней в основном по учебе. Но научная деятельность сблизила ребят – молодой человек отзывается о девушке как о достаточно близком друге.

«Узнав о ее смерти, я был зол, и мне было очень грустно. Я плакал. Насколько я знаю, у нее был очень интересный диплом. Если бы она продолжила [поступила в аспирантуру], все было бы хорошо. Но она устроилась на работу – как и большинство, закончила учиться. Она занималась, если не ошибаюсь, анализом снеговых покровов».

«Всегда шутила и была улыбчивой»

Выпускник Максим Ерженков вспоминает, как впервые встретил девушку на посвящении первокурсников. Затем они пересекались в стройотряде.

«Аня была общительной, улыбчивой девушкой. Она всегда шутила и повышала настроение окружающим. Именно такой я ее запомнил. Читала художественную литературу, увлекалась модой», – рассказал Максим.

Соседка Ани по блоку общежития сдружилась с ней, узнав, что обе родом из Удмуртии и любят лыжные гонки.

«Мы вместе ходили на тренировки. Аня была веселой, активной, за любую «движуху». С ней было легко в общении, очень компанейская. Иногда, как и все, могла филонить по учебе, но сдавала все в срок, долгов не было. Любила лыжи, но это не было ее главным увлечением. Как и все, любила ходить в кино, кафе, гулять. Запомнилось, как мы сидели с ее соседками на балконе летним вечером и обсуждали преподавателей и экзамены. Стояла невероятно хорошая погода, а мы были уставшие после сессии», – поделилась теплыми воспоминаниями девушка.

Знакомые Ани делятся воспоминаниями о ней. Фото: личная страница девушки «ВКонтакте»

«Вместе ходили на лыжную базу. Хотя я не общалась с ней в последние года, но могу сказать однозначно, что она была очень жизнерадостной, доброй, умной, активной», – вспомнила другая знакомая.

«Мы пересекались на первом курсе. Была активной, авантюрной и хорошей спортсменкой», – рассказал знакомый по вузу, пожелавший не называть свое имя.

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибших.

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