За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 230 человек

К сожалению, скончались 18 человек. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 23 сентября в Удмуртии выявлен 230 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 61 ребенок до 14 лет и 47 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 18 смертей.

295 человек выздоровели, их выписали.

6 533 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 520 - в состоянии средней степени тяжести, 350 – в тяжелом состоянии.

Всего на 23 сентября в Удмуртии зарегистрирован 51 802 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 42 068 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 891 смерть.

Вакцинированы 387 415 жителей Удмуртии. Из них 321 300 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 39 399 человек.

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