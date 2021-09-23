Водитель мусоровоза погиб после столкновения с опорой ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске

Предварительно, водитель не справился с управлением. Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 23 сентября, около 10:00, напротив дома 247Г на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель мусоровоза «МАЗ» 1978 года рождения не справился с управлением и врезался в бетонную опору ЛЭП.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

«Столб сломан, провода оборваны, обесточен троллейбус № 2. На месте работают аварийные бригады, сотрудники ГИБДД, пожарные. Достали из кабины тело водителя. Он погиб», - сообщает наш журналист.

Троллейбусы обесточили, работает аварийная служба. Фото: Анастасия Захарова

Троллейбусы обесточили, работает аварийная служба. Фото: Анастасия Захарова

УГИБДД подтвердило информацию о гибели водителя. Причины ДТП устанавливаются.

По данным пресс-службы МУП ИжГЭТ, троллейбусы №2 и №14 объезжают данный участок через улицы Майскую, Пушкинскую и Советскую.

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