42-летнего братоубийцу осудили в Удмуртии

Между ними возник конфликт на бытовой почве. Фото: Диля Ахмадишина

Суд в Удмуртии вынес приговор 42-летнему жителю Увинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его признали виновным в убийстве младшего двоюродного брата. Тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в одном из дворов в деревне Рябово 20 января.

«Накануне случившегося, 19 января вечером потерпевший пришел к двоюродному брату. Мужчины вместе стали употреблять спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора на бытовой почве», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта старший брат нанес младшему несколько ударов ножом, отчего тот скончался на месте.

Согласно приговору суда, братоубийца проведет ближайшие 11 лет в колонии строгого режима.

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