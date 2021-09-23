Подкаст: где появятся новые опоры освещения в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

Как жителям самим установить световые опоры во дворе: куда звонить, какие необходимы документы и откуда будет финансирование. А также какие улицы Ижевска самые темные и где уже в ближайшее время появятся новые световые опоры?

Разобрались в вопросе в эфире радио «КП-Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель мусоровоза погиб после столкновения с опорой ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске

Вертолет санитарной авиации упал на крышу здания больницы в Ижевске: онлайн-трансляция с места событий