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Общество23 сентября 2021 15:21

Подкаст: где появятся новые опоры освещения в Ижевске

Разбирались в эфире радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Как жителям самим установить световые опоры во дворе: куда звонить, какие необходимы документы и откуда будет финансирование. А также какие улицы Ижевска самые темные и где уже в ближайшее время появятся новые световые опоры?

Разобрались в вопросе в эфире радио «КП-Ижевск».

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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