«Хотела вернуть зарядку от телефона»: в Удмуртии выявлен факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетней

По данным источника, заявления от законного представителя несовершеннолетней не поступало. Фото: pixabay.com

В Можге зафиксирован факт сексуального насилия в отношении местной жительницы 2004 года рождения. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 131 УКР РФ и части 3 статьи 132 УКР РФ.

По данным источника, 22 сентября девушка подошла к квартире своей подруги, чтобы вернуть ей зарядку от телефона. В этот момент отец подруги 1972 г.р.), находящийся в тот момент на лестничной площадке, против воли затащил девушку в квартиру и изнасиловал.

Насильника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Источник отметил, что заявления от законного представителя несовершеннолетней пока не поступало. Отмечается, что девушка живет в полной семье.

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