Ижевский «Зенит» разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Москвичи доминировали на поле. Фото: Полина Андрианова
Сегодня, 23 сентября, «Зенит-Ижевск» принимал столичный ЦСКА в матче Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «армейцев».
На стадион допустили всего 2,5 тысячи болельщиков. Фото: Полина Андрианова
Москвичи владели тотальным преимуществом и забили два года уже в первом тайме, отличились Ильзат Ахметов и Константин Кучаев. Столько же ижевчане пропустили после перерыва – забили Бахтиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.
На этой печальной ноте «Зенит-Ижевск» прекратил свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России.
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