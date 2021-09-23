Ижевский «Зенит» разгромно проиграл московскому ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Москвичи доминировали на поле. Фото: Полина Андрианова

Сегодня, 23 сентября, «Зенит-Ижевск» принимал столичный ЦСКА в матче Кубка России по футболу. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «армейцев».

На стадион допустили всего 2,5 тысячи болельщиков. Фото: Полина Андрианова

Москвичи владели тотальным преимуществом и забили два года уже в первом тайме, отличились Ильзат Ахметов и Константин Кучаев. Столько же ижевчане пропустили после перерыва – забили Бахтиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.

На этой печальной ноте «Зенит-Ижевск» прекратил свое выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России.

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