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Общество24 сентября 2021 6:02

В Ижевске временно перенесут остановку «ЦУМ»

Также временно перенесут пешеходный переход
Наталья Сорокина
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Временно перенесут трамвайную остановку

Временно перенесут трамвайную остановку

Фото: Архив «КП» в Ижевске

С сегодняшнего дня, 24 сентября, в Ижевске временно перенесут трамвайную остановку «Центральный универмаг». Причина – реконструкция посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, остановку в обе стороны перенесут ближе к перекрестку улицы К. Маркса с улицей Лихвинцева (к заводу «Аксион»). В это же место временно перенесут пешеходный переход через улицу К.Маркса.

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