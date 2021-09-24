В Ижевске временно перенесут остановку «ЦУМ»

Временно перенесут трамвайную остановку Фото: Архив «КП» в Ижевске

С сегодняшнего дня, 24 сентября, в Ижевске временно перенесут трамвайную остановку «Центральный универмаг». Причина – реконструкция посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, остановку в обе стороны перенесут ближе к перекрестку улицы К. Маркса с улицей Лихвинцева (к заводу «Аксион»). В это же место временно перенесут пешеходный переход через улицу К.Маркса.

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