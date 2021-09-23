Ижевский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 октября

Некоторые животные уже начали готовиться к спячке Фото: Архив КП

С 1 октября зоопарк Удмуртии переходит на зимний режим работы. Теперь время визита – с 9 до 18 часов. Об этом сообщила пресс-служба государственного зоологического парка Удмуртии.

А с 1 ноября, учитывая сокращение светового дня, он будет открыт с 9 до 16 часов. В таком режиме зоопарк будет работать по 15 февраля.

Уточняется, что сейчас в павильоне «Страна обезьян» включено отопление. Теплолюбивых зверей поместили во внутренние вольеры. Барсуки, медведи и сурки начали готовиться к спячке.

Напомним, что в 2019 году в Ижевске открылся обновленный детский зоопарк, где можно покормить и потрогать животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Юная ижевчанка обошла 4 гроссмейстеров в шашках

Житель Ижевска победил в мировых соревнованиях по кикбоксингу