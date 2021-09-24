Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй по итогам короткой программы на этапе Кубка России

Фото с сайта Федерации фигурного катания на коньках России

В Сызрани проходит первый этап Кубка России сезона 2021/22. 23 сентября женщины представили короткую программу, по итогам которой уроженка Глазова Елизавета Туктамышева стала второй. Лидирует фигуристка Александра Трусова, которая набрала 74,53 балла, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Елизавета Туктамышева получила от судей 70,66 балла, Вероника Яметова – третья, у нее 65,49 балла.

Сегодня спортсменки выступят в произвольной программе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Ижевска победил в мировых соревнованиях по кикбоксингу.

Водитель мусоровоза погиб после столкновения с опорой ЛЭП на улице Удмуртской в Ижевске.