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Общество24 сентября 2021 7:05

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй по итогам короткой программы на этапе Кубка России

Девушка уступила первое место Александре Трусовой
Наталья Сорокина
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Фото с сайта Федерации фигурного катания на коньках России

Фото с сайта Федерации фигурного катания на коньках России

В Сызрани проходит первый этап Кубка России сезона 2021/22. 23 сентября женщины представили короткую программу, по итогам которой уроженка Глазова Елизавета Туктамышева стала второй. Лидирует фигуристка Александра Трусова, которая набрала 74,53 балла, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Елизавета Туктамышева получила от судей 70,66 балла, Вероника Яметова – третья, у нее 65,49 балла.

Сегодня спортсменки выступят в произвольной программе.

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