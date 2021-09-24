Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

Водитель скончался на месте. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель мотоцикла «Ямаха» погиб в ДТП, которое произошло 23 сентября в 16:40 на 235 километре трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 Волга», около деревни Загребино в Игринском районе.

Мотоциклист 1981 года рождения выехал на встречную полосу без цели обгона. И там столкнулся с легковым автомобилем «Лада» под управлением молодого человека 1992 года рождения.

Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Мотоциклист выехал на встречную полосу. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

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