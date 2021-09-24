За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 232 человека

К сожалению, за последние сутки скончались 16 человек. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 24 сентября в Удмуртии выявлено 232 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет и 41 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 16 смертей.

95 человек выздоровели, их выписали.

6 584 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 566 - в состоянии средней степени тяжести, 374 – в тяжелом состоянии.

Всего на 24 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 034 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 42 163 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 907 смертей.

Вакцинированы 389 881 житель Удмуртии. Из них 322 738 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 40 741 человек.

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