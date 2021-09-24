На Камском мосту в Удмуртии впервые за три года изменится тариф для легкового транспорта

Изменение тарифа на Камском мосту. Фото: http://osa-kama.ru/

Стоимость проезда легковых автомобилей по Камскому мосту с 2019 года оставалась неизменной, однако с 1 ноября 2021 года тариф планируют поднять с 270 до 290 руб. Об этом сообщает пресс-служба оператора первого в Удмуртии платного участка.

«Планируемая регулировка стоимости проезда коснется только легковых автомобилей. При этом предельные тарифы за проезд по платным участкам, установленные Правительством Удмуртской Республики, превышены не будут», – говорится в сообщении.

Напомним, до ввода моста в эксплуатацию в 2016 году водители были вынуждены более часа ожидать паром, поскольку другого способа перебраться на противоположный берег реки в районе Камбарки просто не существовало.

«Стоимость паромной переправы для малолитражки была 250 руб. Изменение стоимости перехода через водную преграду с момента строительства моста составило 40 руб. или в среднем 2,7% за год, что значительно ниже среднегодового уровня инфляции», – отмечают в пресс-службе.

Актуальные тарифы представлены на сайте компании.

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