Карта распространения коронавируса на 24 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 133 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 24 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 232 человек. 16 человек скончались, 95 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики

Ижевск – 25 197 (+133)

Игринский район – 1 281 (+16)

Можгинский район – 635 (+13)

Каракулинский район – 321(9)

Глазов – 2 420 (+9)

Сарапул – 1 992 (+8)

Вавожский район – 468 (+7)

Кезский район – 560 (+6)

Сюмсинский район – 602 (+5)

Сарапульский район – 571 (+4)

Алнашский район – 799 (+3)

Увинский район – 1 732 (+3)

Селтинский район – 461 (+3)

Якшур-Бодьинский район – 639 (+3)

Ярский район – 366 (+2)

Юкаменский район – 475 (+2)

Завьяловский район – 2 308 (+2)

Можга – 2 620 (+2)

Камбарский район – 516 (+1)

Малопургинский район – 615 (+1)

Воткинск – 2 189

Балезинский район – 915

Шарканский район – 843

Воткинский район – 617

Красногорский район – 527

Кизнерский район – 516

Глазовский район – 472

Киясовский район – 391

Граховский район – 372

Дебесский район – 370

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