Карта распространения коронавируса на 24 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 133 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 24 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 232 человек. 16 человек скончались, 95 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики
Ижевск – 25 197 (+133)
Игринский район – 1 281 (+16)
Можгинский район – 635 (+13)
Каракулинский район – 321(9)
Глазов – 2 420 (+9)
Сарапул – 1 992 (+8)
Вавожский район – 468 (+7)
Кезский район – 560 (+6)
Сюмсинский район – 602 (+5)
Сарапульский район – 571 (+4)
Алнашский район – 799 (+3)
Увинский район – 1 732 (+3)
Селтинский район – 461 (+3)
Якшур-Бодьинский район – 639 (+3)
Ярский район – 366 (+2)
Юкаменский район – 475 (+2)
Завьяловский район – 2 308 (+2)
Можга – 2 620 (+2)
Камбарский район – 516 (+1)
Малопургинский район – 615 (+1)
Воткинск – 2 189
Балезинский район – 915
Шарканский район – 843
Воткинский район – 617
Красногорский район – 527
Кизнерский район – 516
Глазовский район – 472
Киясовский район – 391
Граховский район – 372
Дебесский район – 370
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