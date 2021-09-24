Двух жителей Ижевска и иностранца обвиняют в организации подпольных казино

Обвиняемым грозит до 6 лет колонии. Фото: Диля Ахмадишина

В Первомайском районе Ижевска завершено уголовное дело в отношении двух жителей Ижевска и иностранца. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по УР, их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере.

«По данным следствия, с 2019 года по июль 2021 года на территории Первомайского района г. Ижевска под руководством 40-летнего жителя г. Ижевска функционировали 3 незаконных игорных клуба, в помещениях которых жителям города предоставлялся доступ к незаконным азартным играм с использованием компьютеров, подключенных к сети Интернет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения мужчина арендовал при помощи зависимых от него лиц. В преступном бизнесе ему помогали знакомы: 32-летняя ижевчанка и 41-летний гражданин Кыргызстана: они отвечали за инкассацию денежных средств и за решение кадровых, финансовых и организационных вопросов.

Обвиняемые тщательно скрывали свою деятельность. Так, попасть в подпольное казино можно было только по знакомству, двери были оборудованы видеодомофонами, а для связи использовались различные мессенджеры. Нелегальный бизнес принес участникам группы доход в размере более 6 млн руб.

«В ходе следствия проведен большой объем следственных мероприятий, допрошено более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, в том числе в игорных клубах и по местам жительства обвиняемых и ряда свидетелей», - сообщает пресс-служба ведомства.

При обысках было изъято свыше 150 тысяч руб. наличными, компьютерная техника и финансовые документы. Также была проведена судебная бухгалтерская экспертиза. Имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млн руб. арестовали, им запретили определенные действия и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Обвиняемым грозит до 6 лет колонии со штрафом до 1 млн руб.

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