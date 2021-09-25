Студентка из Удмуртии удостоена именной стипендии Президента РФ

Фото: пресс-служба ИжГСХА

За выдающиеся успехи в учебе, научных исследованиях, физической культуре и спорте десять студентов и аспирантов ИжГСХА будут получать именные стипендии.

Студентке 2 курса инженерного факультета Ольге Осколковой назначена именная стипендия Президента РФ. Еще трое студентов получат именные стипендии Правительства РФ. Четыре студента и два аспиранта удостоены именной стипендии Главы Удмуртии.

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