Глава Удмуртии Александр Бречалов отказался от места в Госдуме

Вместо Александра Бречалова в Думу пойдет Лариса Буранова. Фото: Амир Закиров

В Государственной Думе РФ нового созыва Удмуртию будут представлять Андрей Исаев, ранее сложивший полномочия депутата Городской думы Ижевска Олег Гарин и теперь уже бывший министр национальной политики республики Лариса Буранова. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, возглавлявший партийный список «Единой России» Александр Бречалов отказался от получения депутатского мандата.

«Таким образом, мандат депутата по списку переходит министру национальной политики Бурановой Ларисе Николаевне, которая занимала третью строчку в партийном списке», - говорится в сообщении.

Лариса Буранова. Фото: Ильяс Бекмансуров

Отмечается, что указ об освобождении Ларисы Бурановой от должности главы Миннаца УР уже подписан.

«Лариса Николаевна более 20 лет трудилась в министерстве на разных должностях. Стояла у основ формирования министерства и ключевых направлений национальной политики. Под ее руководством реализованы крупнейшие социальные и культурные проекты», — сообщает пресс-служба.

О том, кто станет новым министром национальной политики республики, пока не сообщается.

Напомним, кандидаты от «Единой России» победили в 33-м Удмуртском и 34-м Ижевском избирательных округах. Сама партия одержала победу в голосовании по партийным спискам.

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