Снегоуборочные машины закупят в Ижевске к зимнему сезону

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В Ижевске обновят парк техники. К зимнему сезону подрядчики закупят 15 новых машин: 9 тракторов, 2 фронтальных погрузчика, 2 комбинированные дорожные машины, 2 единицы вспомогательной техники.

- Механизаторы уже начали переоборудование техники на зимний вариант эксплуатации. 59 единиц на сегодня готовы выйти на дороги в первый снегопад, - сообщил на своей странице «Вконтакте» глава Ижевска Олег Гарин.

Противогололёдные материалы уже закупили. Купили запас, который хватит до весны.

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