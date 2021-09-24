Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева дебютировала в рейтинге «100 самых сексуальных женщин страны»

Помимо уроженки Глазова, в рейтинге дебютировали 10 красавиц. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

Фигуристка из Глазова, выступающая в одиночном катании, чемпионка Европы и мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева попала в рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» от журнала MAXIM (18+).

«Прекрасная Лиза прекрасно знакома тебе и еще миллиардам землян. Спортсменка, гордость страны и просто красавица. А еще — героиня совершенно умопомрачительной обложки MAXIM, наделавшей столько шуму и грому в Интернете и СМИ, в мужских сердцах и фантазиях», - пишет издание на своем сайте.

Отмечается, что, помимо Туктамышевой, в рейтинге дебютировали 9 красавиц. В их числе, например, известная певица Клава Кока.

На этапе Кубка России в Сызрани фигристка уступила Александре Трусовой. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Отдать свой голос на сайте можно до 28 октября.

Напомним, накануне Елизавета стала второй по итогам короткой программы Кубка России в Сызрани.

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