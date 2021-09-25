Житель Удмуртии вошел в тройку лучших пожарных России

Фото: пресс-служба МЧС по УР

Финальный этап смотр-конкурса на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России прошел 21 сентября в Подольске. За победу боролись 12 начальников караулов и 12 пожарных страны. Они демонстрировали знания теории, физическую силу, выносливость, умение работать с аварийно-спасательным инструментом и навыки спасения пострадавших.

31-летний боец МЧС Удмуртии Владимир Никитин вошел в тройку лучших пожарных страны.

- Начальник пожарно-спасательной части № 3 по охране Ленинского района Ижевска, где и служит Владимир, отзывается о нем только с положительной стороны, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Кстати, с 2003 по 2014 годы он выступал в сборной Удмуртии по лыжным гонкам. И имеет спортивный разряд «Мастер спорта России».

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