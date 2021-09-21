В получении взяток на 14 миллионов рублей обвиняют экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба

Ранее сообщалось, что Ястреб и другой фигурант дела признали вину. Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 21 сентября, в столице Удмуртии прошло первое заседание по делу экс-главы Минстроя Удмуртии и бывшего директора ГУП «ТПО ЖКХ УР» Ивана Ястреба. Как сообщила Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, его обвиняют в получении взяток на общую сумму 14 млн рублей.

«По версии стороны обвинения Ястреб И.В. в период с октября 2019 по октябрь 2020 года получил денежные средства в размере 580 000 рублей, 4 500 000 рублей и 9 000 000 рублей от руководителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги брались за помощь в заключении договоров между возглавляемым им ГУП и указанными предпринимателями, а также за ускорение оплаты по договорам.

По последнему эпизоду Ястреб успел получить лишь 1,95 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органами.

Также сторона обвинения настаивает на том, что с июля по ноябрь 2020 года под видом получения ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья Иван Ястреб обокрал возглавляемый им ГУП на 174 тыс. руб.

Напомним, в августе прокуратура Удмуртии сообщила о том, что Ястреб и другой фигурант дела признали свою вину.

Следующее судебное заседание назначено на 30 сентября.

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