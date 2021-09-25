Почти 4 млн рублей ущерба нанесли лесному фонду Удмуртии «черные лесорубы»

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В Удмуртии задержали четырех местных жителей, которых обвиняют в краже и незаконной рубке деревьев. Они уничтожили 685 деревьев пород ель, пихта, липа, сосна, береза. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в 3 миллиона 985 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обвиняемые в течение нескольких месяцев вырубали деревья на территории особо защитных участков леса. Двоих участников организованной группы задержали прямо на месте преступления, когда они на тракторе перевозили незаконно срубленные деревья с участка леса на погрузочную площадку. У них изъяли бензопилы и спецтехнику.

Сейчас дело направлено в суд. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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