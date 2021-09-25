Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

В Сызрани продолжается первый этап Кубка России по фигурному катанию сезона 2021/22. Ученица Алексея Мишина, уроженка Глазова Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе. Чемпионка мира и Европы набрала 220.07 баллов.

Спортсменка прыгнула в произвольной программе два тройных акселя, не считая остальных прыжковых элементов, исполненных в прокате, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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