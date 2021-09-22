Компания из Ростова займется исследованием Главного корпуса Оружейного завода в Ижевске на предмет возможности реконструкции

В результате пожара с башни корпуса рухнул металлический шпиль. Фото: архив КП

В столице Удмуртии накануне определились с подрядчиком на научные изыскания по возможности реконструкции Главного корпуса Оружейного завода. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов. На правительственном сайте региона появилась информация, что обследовать историческое здание будет лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону. Стоимость проекта составит 28,5 млн рублей.

«Компания работала с такими объектами как Государственная Третьяковская галерея, Администрация губернатора Санкт-Петербурга, Джума-мечеть в Дербенте, внесенная в реестр культурного наследия ЮНЕСКО и др.», - говорится в сообщении.

Согласно контракту, завершить обследование необходимо до 31 июля 2022 года. Первый этап, рассчитанный на три месяца, стартует в ближайшее время. Он заключается в проведении предварительных работ и исследовании возможности модернизации объекта, после чего подрядчик приступит к инженерным изысканиям и архитектурным исследованиям.

По словам Александра Бречалова, для работы над проектом будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители администрации города, министерств и общественных организации

Напомним, в последние десятилетия историческое задние находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается. В июле 2018 года в здании произошел пожар, в результате которого с башни рухнул металлический шпиль. Осенью 2019 года советник Александра Бречалова Владислав Правдзинский сообщил о планах отдать бизнесу большую часть реконструированного корпуса.

Сам Бречалов ранее заявлял, что на реконструкцию объекта потребуется порядка 2,5 - 4 млрд руб. Планировалось разработать проектно-сметную документацию с целью войти в федеральную инвестиционную программу.

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