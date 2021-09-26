18 пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии на утро 26 сентября

В Удмуртии выявили 231 новый случай коронавируса Фото: Амир Закиров

На утро 26 сентября в Удмуртии скончались 18 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.

Женщинам было 84, 94, 62, 74, 82, 66, 84, 65 лет. Мужчинам было 94, 81, 67, 78, 89, 61, 85, 29, 67, 52 лет.

Заболел на утро 26 сентября 231 человек. Средни них 63 ребенка и 50 человек старше 65 лет. 6 804 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 1 580 в состоянии средней степени тяжести, 373 в тяжелом.

Заболели 133 жителя Ижевска, 16 жителей Игринского района, 14 жителей Воткинска, 10 жителей Балезинского района, семь жителей Увинского района, шесть жителей Глазова, пять жителей Воткинского района, пять жителей Дебесского район, пять жителей Завьяловского района, пять жителей Кезского района, четыре жителя Шарканского района, четыре жителя Можгинского района, по двое в Малопургинском, Юкаменском, Ярском, Якшур-Бодьинском районах и Сарапуле, по одному — в Вавожском, Глазовском, Камбарском, Кизнерском, Красногорском, Сарапульском и Можге.

Выздоровели 76 человек.

Вакцину поставили 391 296 человек. Из них 323 413 получили второй компонент. 41 508 привились однокомпонентной вакциной «Спутник лайт».

Всего в Удмуртии зарегистрировано 52 497 случаев ковида. 42 358 человек справились с болезнью. Скончались 1 942 человек. За весь период в Удмуртии провели 1 715 473 исследований на коронавирус, из них за последние сутки 8 227.

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