Дело возбудили в отношении двух человек, пытавшихся сбыть наркотики на улице Тимирязева в Ижевске

Наркотики раскладывали 170летний молодой человек и 18-летняя девушка
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В отношении 17-летнего юноши и 18-летней девушки из Сарапула возбудили уголовное дело из-за попытки сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
Молодой человек — студент, девушка нигде не работает. Оба — жители Сарапула. Они распространяли наркотики в своем родном городе и Ижевске с помощью закладок. Злоумышленники помещали капсулы в тайники, фотографировали место, фиксировали координаты и отправляли сообщения с указанием точки оператору.
21 сентября их задержали полицейские при попытке сбыта 1,90 граммов наркотиков на улице Тимирязева в Ижевске.
Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере). Следователи допросили подозреваемых, провели очные ставки, проверили показания на месте, назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Молодым людям грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Страшно подумать, что она почувствовала в тот момент, когда увидела своего убийцу»: убитую пермским стрелком девушку похоронили в Удмуртии
Вертолет санавиации жестко приземлился на крышу в Ижевске: что говорят свидетели
Пять груженых щебнем вагонов сошли с рельс в районе станции в Удмуртии