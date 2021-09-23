Вертолет санавиации жестко приземлился на крышу в Ижевске: что говорят свидетели

Вертолет совершил жесткую посадку в 1 РКБ в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

23 сентября в Ижевске вертолет санавиации жестко приземлился на крышу технического здания больницы. В этот момент внутри находился пациент, которого позже успешно прооперировали. Травмы получил фельдшер. Предварительной причиной происшествия называют боковой ветер. Проверки начали Следственный комитет и прокуратура. «Комсомолка» поговорила со свидетелями происшествия.

Кружил вокруг своей оси

Александр в этот день привез в перинатальный центр свою жену. С собой взяли сына. Мужчина остался с ребенком в автомобиле, как вдруг они услышали гул вертолета. Отец предложил ребенку посмотреть на него, и они побежали к месту посадки.

«Увидели, как его начало кружить вокруг своей оси. Был слышен сильный гул двигателей, вертолет потерял управление. Уже в последнюю секунду пилот смог вырулить на крышу гаража, а не в здание роддома!», — делится эмоциями Александр.

По словам очевидца, приземление было жестким. От удара лопасти винта разлетелись по всей территории двора — примерно на 30 метров.

Слышали странный гул

В соцсетях очевидцы тоже делятся подробностями происшествия. Многие отмечали странный звук, исходящий от вертолета.

«Я живу у Радиозавода. Я слышала странный звук, который был слышен достаточно долго. Поняла, что он летит со стороны Соцгорода в сторону РКБ. Это было часов в 11 дня», – отметила Александра М.

«Самой посадки не видел, он взлетал, по звуку, а потом что-то пошло не так. Произошло возле 7 роддома», – написал очевидец Евгений В.

«В 11 утра пролетал над Соцгородом в сторону РКБ! Смотрел на него со стороны ипподрома, а до того, как увидел, очень долго приближающийся звук шел. Показалось, что-то не то с ним», – написал Сергей Г.

«Сегодня видел вертолет санавиации, как раз над 9 января пролетал, как раз заходил в кафе «Гороскоп» на 9 января, я думал он мужика забрал, тот, который на Удмуртской в столб въехал, а тут вон что оказывается», – дополнил Игорь А.

«В то время, когда я подходила к МЧС № 7 (около 13 час.), над нами пролетел вертолет, и через несколько секунд раздался грохот. Я подумала, что вертолет рухнул на землю, но т. к. взрыва не последовало, я и подумала, что он жестко приземлился. Хорошо, что никто не пострадал. Ветра, кстати, никакого не было», — пишет Татьяна К.

Некоторые вспомнили, что уже видели этот вертолет.

«Я в РКБ неделю лежал в ортопедии после операции. Эта вертушка почти каждый день очень низко летала над корпусами. Долеталась...», – поделился Лоти Ш.

«Над домом вы еще не видели как он низко пролетает почти каждый день, я все думала, что он же так на крышу как-нибудь засядет, засел...», – дополнила его Рушания Г.

Вертолет приземлился на одно из хозяйственных зданий. Фото: Алексей Ш.

«Неделю назад лежал в больнице. Видел, как он летает», – поделился с нами фото Алексей Ш.

Напомним, летом этого года власти расторгли договор с подрядчиком услуг санавиации. В сентябре полеты возобновил новый поставщик. Подробнее о работе системы мы рассказывали здесь.

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