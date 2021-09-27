За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 229 человек

К сожалению, скончались 18 человек. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 27 сентября в Удмуртии выявлено 229 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 39 детей до 14 лет и 62 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 18 смертей.

110 человек выздоровели, их выписали.

6 763 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 695 - в состоянии средней степени тяжести, 400 – в тяжелом состоянии.

Всего на 27 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 726 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 42 468 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 960 смертей.

Вакцинированы 391 296 жителей Удмуртии. Из них 323 413 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 41 508 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на 27 сентября 2021 года: уголовное дело по факту падения самолета и перенос остановки у «ЦУМа»

17 случаев браконьерства выявили в Удмуртии в 2021 году