17 случаев браконьерства выявили в Удмуртии в 2021 году

В Удмуртии за 2021 год выявили 17 случаев браконьерства Фото: Архив КП

В Удмуртии уменьшается количество случаев браконьерства. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

В этом году зарегистрировали 17 таких случаев, а в 2018 — 101. Также в 2020 — 2021 году аннулировали 27 охотничьих билетов за нарушение правил охоты.

За восемь месяцев этого года составили 374 протокола за нарушения в области охоты. Общая сумма административных штрафов — 400 тысяч рублей. За нарушения лесного законодательства составили 950 протоколов со штрафами на 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «черные лесорубы» нанесли ущерб лесному фонду на 4 млн рублей.

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