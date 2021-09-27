Последние новости Ижевска на 27 сентября 2021 года: уголовное дело по факту падения самолета и перенос остановки у «ЦУМа»

Гланые новости Ижевска на 27 сентября Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 27 сентября. Конечно, вставать в первый рабочий день тяжело. Тем более что на улице ожидается +7 градусов и небольшие дожди. Но надеемся, что с утренними новостями от «Комсомолки» ваш день станет светлее!

— Количество операторов на горячей линии по коронавирусу увеличили в Удмуртии;

— Троллейбусную остановку «Магазин Корпорации «Центр» в Ижевске вернули на прежнее место;

— 286 домов в Удмуртии капитально отремонтируют в 2022 году;

— Дело возбудили в отношении двух человек, пытавшихся сбыть наркотики на улице Тимирязева в Ижевске;

— Снегоуборочные машины закупят в Удмуртии к зимнему сезону;

— Пять груженых щебнем вагонов сошли с рельсов в районе станции в Удмуртии;

— Житель Удмуртии вошел в тройку лучших пожарных России.

Перейдем к подробным новостям:

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ В ИЖЕВСКЕ ПОСЛЕ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТА САНАВИАЦИИ

Вертолет совершил жесткую посадку на территории 1 РКБ в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске 23 сентября вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории 1 РКБ. Стало известно, что по этому факту возбудили уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий (Подробности).

ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА ОСТАНОВКИ «ЦУМ» В ИЖЕВСКЕ У ПЕШЕХОДОВ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕХОДОМ ДОРОГИ

Людям приходится рисковать жизнью, чтобы перейти дорогу. Фото: Алексей Иванов

На улице Карла Маркса реконструируют остановочную площадку. Поэтому остановку «ЦУМ» временно перенесли. Это создает массу проблем для пешеходов (Подробности).

НА КАМСКОМ МОСТУ В УДМУРТИИ ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА ИЗМЕНИТСЯ ТАРИФ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Тариф за проезд через Камский мост вырастет. Фото: http://osa-kama.ru/

С 1 ноября автомобилистам придется платить более высокую цену за проезд по Камскому мосту. Изменения коснутся только легковушек. (Подробности).

ФИГУРИСТКА ИЗ УДМУРТИИ ЕЛИЗАВЕТА ТУКТАМЫШЕВА ВЫИГРАЛА ПЕРВЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ

Соревнования проходят в Сызрани. Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Елизавета Туктамышева, уроженка Глазова, высткпила на первом этапе Кубка России в Сызрани. Она стала лучшей (Подробности).

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ В ИЖЕВСКЕ: НЕБОЛЬШИЕ ДОЖДИ И ДО +10

Неделя ожидается дождливой Фото: Диля Ахмадишина

А напоследок мы расскажем вам о погоде на предстоящую неделю. Спойлер: будет холодно и дождливо (Подробности).