Житель Удмуртии упал с моста в Набережных Челнах

Мужчину обнаружил прохожий. Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах выясняются причины и обстоятельства падения 51-летнего жителя Удмуртии. Как сообщают «Челнинские известия», прохожий обнаружил его под мостом с признаками падения с высоты около 3:00 24 сентября, после чего вызвал скорую. Мужчину госпитализировали.

«Подробности и обстоятельства происшедшего выясняются», - пишет издание.

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