Почти 6 млн рублей дистанционно украли мошенники у жителей Удмуртии за выходные

Жертвами мошенников стали 25 человек. Фото: Амир Закиров

За минувшие выходные в полицию с заявлениями о хищении денег с банковских счетов обратились 25 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, суммарно у них похитили 5 835 000 рублей.

«Большинство заявлений в полицию поступило от жителей г. Ижевска. Кроме того, денежные средства были похищены с банковских счетов жителей г. Глазова, г. Сарапула, г. Можги и Можгинского района, Кезского и Игринского районов. Возраст потерпевших – от 18 до 82 лет», - говорится в сообщении.

Деньги похищали под предлогами защиты от незаконных транзакций, покупки и продажи товаров в интернете, начисления единовременных выплат. Также злоумышленники пользовались утерянными банковскими картами.

МВД по Удмуртии в очередной раз напоминает: ни под каким предлогом нельзя называть посторонним людям номера своих банковских карт и счетов, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений. В банках имеется вся информация, необходимая для проведения операций с вашими картами и счетами. В случае, если вам позвонил «сотрудник банка» и требует от вас коды и пароли, прекратите разговор и позвоните на «горячую линию» банка (номер указан на обороте карты).

Если же вы стали жертвой аналогичного преступления – обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел.

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