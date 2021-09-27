Видео: троих жителей Ижевска задержали по подозрению в незаконной легализации мигрантов

Подозреваемых задержали при участии бойцов Росгвардии. Фото: скриншот из видео МВД

В Удмуртии пресечена деятельность преступной группы, участников которой подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники помогли девяти иностранным гражданам заключить фиктивные браки с россиянками. На этом основании иностранцы подали документы на получение разрешений на временное проживание в Российской Федерации без учета квоты», - говорится в сообщении.

В результате действий подозреваемых возможность легально проживать на территории Удмуртии получили 5 граждан одного среднеазиатского государства. Еще трое успели подать документы на рассмотрение, одному иностранцу уже отказали в получении разрешения на временное проживание.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при участии бойцов Росгвардии задержали троих ижевчан. Предполагаемый организатор группы отправился в СИЗО, другого подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а третьему запретили совершать определенные действия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Решается вопрос об аннулировании выданных иностранным гражданам по фиктивным основаниям разрешений на временное проживание, а также их депортация на родину», - рассказала Ирина Волк.

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