Карта распространения коронавируса на 27 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус подтвердился у 131 ижевчанина. Фото: pixabay.com

На утро 27 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 229 человек. 18 человек скончались, 110 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 24 787 (+131 по отношению к утру 26 сентября)

Глазов — 2 421 (+17)

Сарапул — 1 940 (+16)

Воткинск — 2 208 (+11)

Киясовский район — 395 (+7)

Воткинский район — 614 (+6)

Увинский район — 1 733 (+6)

Кизнерский район — 512 (+5)

Сюмсинский район — 592 (+5)

Шарканский район — 836 (+4)

Граховский район — 371 (+3)

Можга — 2 597 (+3)

Можгинский район — 617 (+3)

Сарапульский район — 565 (+3)

Завьяловский район — 2 297 (+2)

Алнашский район — 782 (+1)

Балезинский район — 914 (+1)

Глазовский район — 469 (+1)

Камбарский район — 502 (+1)

Малопургинский район — 609 (+1)

Юкаменский район — 467 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 632 (+1)

Игринский район — 1 272

Кезский район — 534

Красногорский район — 525

Вавожский район — 458

Селтинский район — 427

Дебесский район — 368

Ярский район — 361

Каракулинский район — 310

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