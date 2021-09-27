Карта распространения коронавируса на 27 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Коронавирус подтвердился у 131 ижевчанина. Фото: pixabay.com
На утро 27 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 229 человек. 18 человек скончались, 110 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 24 787 (+131 по отношению к утру 26 сентября)
Глазов — 2 421 (+17)
Сарапул — 1 940 (+16)
Воткинск — 2 208 (+11)
Киясовский район — 395 (+7)
Воткинский район — 614 (+6)
Увинский район — 1 733 (+6)
Кизнерский район — 512 (+5)
Сюмсинский район — 592 (+5)
Шарканский район — 836 (+4)
Граховский район — 371 (+3)
Можга — 2 597 (+3)
Можгинский район — 617 (+3)
Сарапульский район — 565 (+3)
Завьяловский район — 2 297 (+2)
Алнашский район — 782 (+1)
Балезинский район — 914 (+1)
Глазовский район — 469 (+1)
Камбарский район — 502 (+1)
Малопургинский район — 609 (+1)
Юкаменский район — 467 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 632 (+1)
Игринский район — 1 272
Кезский район — 534
Красногорский район — 525
Вавожский район — 458
Селтинский район — 427
Дебесский район — 368
Ярский район — 361
Каракулинский район — 310
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