Фотофакт: неизвестная жидкость попала в реку в Удмуртии

Чегандинка впадает в Каму. Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии

От жителей села Чеганда Каракулинского района Удмуртии поступило сообщение о загрязнении местной речки Чегандинки неизвестной жидкостью, из-за которой поверхность реки приобрела неестественно-голубой оттенок. Как сообщает пресс-служба республиканского Минприроды, по данному факту началась проверка.

«В настоящее время на место выехал сотрудник Минприроды УР с специалистом аккредитованной лаборатории АУ «Управление Минприроды УР» с целью отбора проб воды на загрязняющие вещества и определения источника негативного воздействия», - говорится в сообщении.

В поисках источника загрязнения задействован беспилотный летательный аппарат районного лесничества.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение со стороны министерства.

Чтобы не допустить попадания опасных веществ в Каму, на месте работают сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии.

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