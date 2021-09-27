Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска отключили

Специалисты слили из системы около 130 кубометров воды. Фото: администрация Ижевска

Сегодня, 27 сентября, в связи с понижением температуры воздуха отключили светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска. Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты слили из системы около 130 кубометров воды.

«После того, как промоют подземную чашу фонтана и фильтры, закроют форсунки, переведут оборудование в режим хранения. Эти работы продлятся в течение 5-7 дней», - говорится в сообщении.

По словам начальника производственного участка муниципального предприятия «Спецдомоуправление» Антона Колчанова, при температуре воздуха не выше +5 C фонтан подлежит консервации. Поскольку на этой неделе ночами ожидаются минусовые температуры, работу фонтана было решено завершить.

«Во время консервации сооружения будут закрыты специальными крышками форсунки, которые отвечают за создание определенного рисунка струй. Это необходимо для того, чтобы в подземное оборудование фонтана не попадали снег, дождевые и талые воды. В зимний период также будет проведена диагностика трех шаговых двигателей, которые управляют движением форсунок. Зимой в законсервированном помещении будем раз в месяц проверять работу дренажных насосов и вентиляции. Весной фонтан откроется, как только позволят погодные условия», - рассказал Колчанов.

Пресс-служба напоминает, что в этом году фонтан включили 9 мая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 27 сентября – 3 октября 2021 года для ижевчан: Водолеям стоит завести котенка, а Близнецам сиять всю неделю

«Комьюнити 107.6»: как решиться на перемены и построить карьеру заново после 40 лет?