«Комьюнити 107.6»: как решиться на перемены и построить карьеру заново после 40 лет?

Карьерный консультант международного уровня Екатерина Леонова (слева). Фото: архив КП

На что важно обратить внимание при выборе новой профессии после 40 лет, как решиться на перемены и взять на себя ответственность за новый выбор, а также почему не стоит резко увольняться?

Рассказывает карьерный консультант международного уровня Екатерина Леонова в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

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