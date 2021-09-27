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Общество27 сентября 2021 15:27

«Комьюнити 107.6»: как решиться на перемены и построить карьеру заново после 40 лет?

Очередной выпуск программы на радио «КП-Ижевск»
Источник:kp.ru
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Карьерный консультант международного уровня Екатерина Леонова (слева). Фото: архив КП

Карьерный консультант международного уровня Екатерина Леонова (слева). Фото: архив КП

На что важно обратить внимание при выборе новой профессии после 40 лет, как решиться на перемены и взять на себя ответственность за новый выбор, а также почему не стоит резко увольняться?

Рассказывает карьерный консультант международного уровня Екатерина Леонова в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

Скачать подкаст можно по ссылке.

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