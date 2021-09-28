Более 2 млн рублей украли мошенники у 50-летней уборщицы в Ижевске

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Фото: архив КП

В полицию Ленинского района Ижевска обратилась 50-летняя уборщица. Как сообщает пресс-служба УМВД по столице Удмуртии, в течение четырех дней с номеров, дублирующих московские, ей звонили неизвестные мужчина и женщина и представлялись сотрудниками службы безопасности одного из банков.

«Сначала злоумышленники, узнав, что у ижевчанки имеется вклад в размере 347 000 рублей, убедили ее перевести денежные средства на «безопасный» счет. Затем они сообщили женщине о том, что на ее имя пытаются оформить кредиты», - говорится в сообщении.

Поверив мошенникам, женщина оформила на себя кредиты в 8 различных банках. Полученные деньги (2 300 000 руб.) она обналичила и перевела в расположенных в ТЦ банкоматах транзакциями по 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проводятся мероприятия по раскрытию преступления.

Ведомство напоминает гражданам, что переводить деньги незнакомцам – плохая идея. Если вы стали жертвой аналогичного преступления – обратитесь в полицию.

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