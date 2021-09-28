Хотела выгнать незваного гостя: жительницу Удмуртии задушили гирляндой

Прежде чем задушить потерпевшую гирляндой, мужчина ударил ее ножом в шею. Фото: pixabay.com

В Глазове 36-летнего местного жителя обвиняют в убийстве подруги знакомой. По данным следствия, опубликованным пресс-службой СУ СКР по Удмуртии, в вечернее время он пришел в квартиру знакомой в нетрезвом состоянии, но ее не оказалось дома.

«В квартире находилась ее 34-летняя подруга, с которой обвиняемый был знаком. Мужчина остался ждать свою знакомую в квартире, однако в ходе возникшего конфликта женщина начала оскорблять мужчину нецензурными словами, выгонять», - говорится в сообщении.

В результате ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил им в шею потерпевшей, после чего задушил гирляндой.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Глазовчанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске 28 сентября: пасмурно и до +9°C

Работают для Vogue и Playboy: 4 модели из Ижевска, получившие признание во всем мире

Анна Вагайцева из Ижевска прошла в полуфинал национального отбора на детское «Евровидение»