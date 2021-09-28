Последние новости Ижевска на утро 28 сентября 2021 года: ижевчанка в полуфинале отбора на детское Евровидение и три смертельных ДТП за 5 часов

Анна Вагайцева. Фото: студия «Дельфин»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 28 сентября. Синоптики обещают до 9°C, будет пасмурно, но без дождей. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 28 сентября одной строкой:
8 школ и детских садов в Удмуртии закрыли на карантин по коронавирусу
Хотела выгнать незваного гостя: жительницу Удмуртии задушили гирляндой
Пункт весогабаритного контроля начал работать на трассе «Ижевск — Сарапул» в Удмуртии
17 случаев браконьерства выявили в Удмуртии в 2021 году
Житель Удмуртии упал с моста в Набережных Челнах
Видео: троих жителей Ижевска задержали по подозрению в незаконной легализации мигрантов
«Комьюнити 107.6»: как решиться на перемены и построить карьеру заново после 40 лет?
Перейдем к подробным новостям:
ТРИ ПЕШЕХОДА ПОГИБЛИ НА ДОРОГАХ УДМУРТИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЧАСОВ
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
За короткий промежуток времени в трех разных концах республики погибли трое мужчин. Обстоятельства выясняются. Подробнее
РОСГВАРДЕЦЫ ЭВАКУИРОВАЛИ ЖИЛЬЦОВ ГОРЯЩЕГО ДОМА НА ВАДИМА СИВКОВА
Фото: pixabay.com
В ночь с 25 на 26 сентября сотрудники вневедомственной охраны Михаил Ларионов и Михаил Юминов увидели огонь в двухэтажном доме. Подробнее
ИЖЕВЧАНКА АННА ВАГАЙЦЕВА – В ПОЛУФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА НА ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ
Анна Вагайцева. Фото: студия «Дельфин»
Юной певице предстоит выезд в Москву, а сегодня, 28 сентября, пройдут репетиция и последние приготовления к конкурсу. Подробнее
ФОНТАН НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОТКЛЮЧИЛИ НА ЗИМУ
Фото: izh.ru
Если хотите узнать, сколько было слито воды и какие предстоят работы – переходите по ссылке.
ПОСТОЯННЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЗАКРОЮТ
С 1 октября откроется пункт вакцинации в ТРЦ «Талисман». Фото: Сергей Грачев
Есть некоторая доля символизма в том, что о закрытии пункта вакцинации на Центральной площади и об отключении фонтана стало известно в один и тот же день. Подробнее
НЕЕСТЕСТВЕННО ГОЛУБАЯ РЕКА В ЧЕГАНДИНСКОМ РАЙОНЕ
Чегандинка впадает в Каму. Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
В реку Чегандинку слили какие-то вещества, отчего она поменяла цвет. Подробнее