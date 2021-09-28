За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 235 человек

Заболели 53 ребенка. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 28 сентября в Удмуртии выявлены рекордные 235 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 53 ребенка до 14 лет и 60 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксированы 20 смертей (также антирекорд).

167 человек выздоровели, их выписали.

6 827 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 670 - в состоянии средней степени тяжести, 409 – в тяжелом состоянии.

Всего на 28 сентября в Удмуртии зарегистрирован 52 961 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 42 635 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 980 смертей.

Вакцинированы 392 060 жителей Удмуртии. Из них 323 877 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 41 892 человека.

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