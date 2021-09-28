Заплутавшего в лесу жителя Удмуртии нашли спасатели

В это время года переночевать в лесу без негативных последствий для здоровья будет непросто. Фото: vk.com/pssur
В минувшее воскресенье, 26 сентября, в лесу Динтем-Бодья Завьяловского района Удмуртии потерялся мужчина 1979 года рождения. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы республики, он не выходил на связь в течение нескольких часов, а телефон был выключен.
«Все это время родственники пытались самостоятельно его отыскать, но поиски не принесли результата. За помощью обратились к спасателям и добровольцам», - говорится в сообщении.
Спустя три часа мужчину нашли в лесном массиве недалеко от деревни. Спасатели ПСО «Регион 18» транспортировали его домой и передали перепугавшимся родственникам.
Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает жителям, что ввиду минусовых ночных температур походы в лес в это время года опасны. В отличие от летнего периода, переночевать в лесу без последствий для здоровья не получится.
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