Молодая семья из Удмуртии приняла участие в шоу «Видели видео?» на Первом канале

Фото: vk.com/vesti_votkinsk

Супруги Алексей и Александра Чубуковы из Воткинска стали гостями шоу «Видели видео?» (6+) на Первом канале. Как сообщают «Воткинские вести», их питомцы кот Феликс и пес Кевин стали главными героями программы.

«В Тик-ток аккаунте у Кевина более 150 тысяч подписчиков! Среди популярных и самых трогательных видео - это то, как пушистый друг выносит кольца молодоженам, своим хозяевам, на церемонии бракосочетания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата эфира с участием воткинцев станет известна в ближайшее время.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заплутавшего в лесу жителя Удмуртии нашли спасатели

Последние новости Ижевска на утро 28 сентября 2021 года: ижевчанка в полуфинале отбора на детское Евровидение и три смертельных ДТП за 5 часов