Перебегавшего дорогу 12-летнего подростка сбили на улице Ленина в Ижевске

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Накануне, 27 сентября, около 11:30, напротив дома №164 по улице Ленина в Ижевске произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 43-летний водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 12-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате ДТП ребенок получил травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу следует в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Перед началом перехода необходимо убедиться в его безопасности.

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