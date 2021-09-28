Трамвайную остановку «Улица 40 лет Победы» в Ижевске временно перенесут

Пассажиров трамвайных маршрутов №10, №11 и №12 просят быть внимательными. Фото: Константин Ившин

С 29 сентября пункт остановки трамваев «Улица 40 лет Победы» перенесут на 20 метров в направлении улицы Ворошилова. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», это связано с проведением дорожных работ.

Пассажиров трамвайных маршрутов №10, №11 и №12 просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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